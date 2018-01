Agências querem evitar fraudes em links patrocinados O problema de fraudes nos cliques de links patrocinados está levando as agências de marketing online a pressionar as empresas que veiculam esse tipo de mídia para que criem controles mais eficientes. Nos EUA, anunciantes estão exigindo que agências de publicidade e marketing na internet contratem auditores para verificar as contagem de seus anúncios e dos visitantes até meados de 2007. Os links patrocinados se tornaram um dos segmentos com maior crescimento no marketing digital, por supostamente terem uma eficácia maior do que o de banners, ao oferecer conteúdos segmentados segundo as buscas realizadas pelo público. Por exemplo se o usuário digita ´TV de plasma´ numa caixa de buscas do Google, recebe na lateral dos resultados uma série de links patrocinados por empresas que trazem links para lojas virtuais. A idéia é que o cliente tem acesso a uma oferta adequada ao seu interesse naquele momento. Se o internauta clica num destes links patrocinados, a empresa que anunciou deve remunerar de volta o portal (a estratégia se repete em vários grandes portais como Yahoo e MSN). O problema é que esta ferramenta pode ter seus resultados inflacionados, quer pelas empresas e afiliados que veiculam os anúncios, e geram um movimento exagerado e artificial aos links (clicam nos links sem serem usuários legítimos, interessados em buscar informações), quer por concorrentes que, no afã de prejudicar o anunciante, clica incessantemente nos links para aumentar suas despesas sem que este esteja efetivamente sendo exposto a mais consumidores. Segundo matéria publicada pelo jornal The New York Times, as grandes empresas querem melhores comprovações de resultados, onde entram nomes como Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive e Ford. A preocupação com as fraudes afeta a todos os elos da cadeia de marketing digital, já que qualquer desconfiança quanto à confiabilidade da ferramenta pode afetar investimentos futuros em links patrocinados.