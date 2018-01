Agências se especializam em vídeo para a internet Na época do boom da internet, a grande promessa era que o vídeo fatalmente chegaria ao mundo online tomando de assalto a TV, engolindo também outras mídias tradicionais como os rádios e veículos impressos. Pretensões à parte, a realidade foi bem diferente: a tecnologia do início do século, além de cara, limitava a transmissões a alguns poucos usuários. Passados alguns anos, a realidade toma seu ritmo e, só agora, o vídeo pode ser uma realidade no ambiente corporativo, como duas finalidades principais: substituir treinamentos presenciais e conferências, e possibilitar a cobertura à distância de eventos. E a demanda por captar e colocar estes vídeos na internet, associados ou não a ferramentas interativas, está levando à criação de novas agências especializadas. São empresas como a CdClip, que criou uma ferramenta de suporte para a intranet da empresa Amanco. Com um vídeo de 3 minutos, o presidente da empresa, Roberto Salas, explicava a nova estrutura da página. "Vídeos desta natureza substituem informes tradicionais com muito mais riqueza", diz Claudio Odri, diretor da CdClip. A idéia do canal criado para a Amanco era de um hotsite que integrasse vídeo, imagens, animações e texto. "A diversidade de ferramentas ajuda a fixar melhor as mensagens", explica. Mas ele explica que isso só é possível hoje pela popularização da banda larga nas empresas. "A base de usuários residenciais de banda larga é pequena no Brasil, mas a maioria das empresas já tem ligações de alta velocidade, então a idéia é explorar estes canais para substituir alguns treinamentos presenciais e divulgar campanhas de marketing", comenta Odri. Outra exigência destas agências é que além de lidar com os problemas técnicos envolvendo a geração, armazenamento e distribuição dos vídeos, ainda é preciso trabalhar a linguagem dos materiais que serão colocados na internet. "Vídeo na Web é diferente de TV. É preciso adaptar a linguagem de forma que a sua ação faça sentido para a estratégia da empresa e também para quem vai acessar aquele conteúdo", diz Odri. Cobertura Outra tendência do vídeo corporativo pela internet é a cobertura online de eventos. A BizSolution, por exemplo, se especializou na cobertura em tempo real, o chamado streaming de vídeos. "É preciso ter tudo muito bem ajustado para possibilitar a cobertura de uma convenção, por exemplo", diz Rubens Meyer, diretor da empresa. Segundo o executivo, gerar um fluxo de vídeo em tempo real exige uma grande amarração de todas as partes da cobertura para evitar gargalos e garantir melhores resultados. "É preciso contar com equipamentos e softwares que vão captar, processar o vídeo e gerar um fluxo contínuo para quem estiver assistindo", diz Meyer. O streaming, contudo, não é a única alternativa. Os vídeos dos treinamentos podem ser indexados e armazenados para visualização posterior. "É uma forma das companhias economizarem com alguns treinamentos, evitando deslocar funcionários para ensinar coisas básicas como procedimentos internos ou então as características técnicas de uma nova linha de produtos", diz Meyer. De acordo com ele, o vídeo ainda tem a vantagem de melhorar a memorização dos conteúdos. "Materiais de divulgação apoiados pelo vídeo são fixados com mais facilidade pelos usuários", completa Meyer. Leque Já outras agências como a Canvas Webhouse buscam o caminho de um mix mais completo de atividades, incluindo outras etapas da comunicação interativa pela rede, incluindo a contratação e gerenciamento de equipes que vão gerar o conteúdo, indo até a hospedagem dos vídeos na internet. Um dos maiores clientes da empresa é a Cia. Vale do Rio Doce, para quem a empresa faz os vídeos que alimentam a sala de imprensa. "São vídeos de coletivas, transmitidas em tempo real para jornalistas nos quatro cantos do Brasil, e que também podem ser visualizados posteriormente via internet", diz Marcelo Albagli, diretor da empresa. "As demandas do cliente nos exigem às vezes criar soluções para diversos problemas de infra-estrutura. Já tivemos de cobrir eventos no meio da floresta amazônica no Pará, tendo de negociar links via satélite para cobrir eventos em unidades da CVRD", explica Albagli. Segundo o executivo, há ainda uma demanda crescente por novas soluções. "Embora o vídeo online corresponda a 1/3 do nosso faturamento, a maior demanda que temos é por soluções de vídeo interativo, que possam servir como plataformas para ações de marketing viral e que estimulem o público a mexer com as imagens", afirma. Vencido o desafio tecnológico, contudo, falta ainda a definição da estratégia. Antes de buscar um parceiro para colocar o vídeo na Web, é preciso saber exatamente o que se pretende com o vídeo, evitando fazer ações pontuais e que não deixarão registro na memória de quem assiste. "É claro que isso não se aplica a campanhas de marketing, em que a inovação e a criatividade sempre pedem novas formas. Mas é só pensando num movimento de longo prazo, em que o vídeo estará casado com o plano de comunicação da companhia é que a internet será uma ferramenta explorada no máximo de seu potencial", comenta Meyer.