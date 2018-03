Agenda Baliza e tambor: De sexta-feira a domingo, em Paraíso do Norte (PR), o Double "D" Ranch e o CTG São Jorge realizarão clínica de baliza e tambor, com o treinador Vagner Simionato. Tels. (0--44) 9119-3200 e 3431-1675 e site www.doubledranch.com.br. Ovinos: A terceira edição do Piracicaba Show Ovinos 2008, que faz parte do ranking Cabanha do Ano, da Associação Paulista dos Criadores de Ovinos (Aspaco), será realizado de 11 a 17, em Piracicaba (SP). Tel. (0--14) 3841-6841 ou site: www.aspaco.org.br. Cana-de-açúcar: O Instituto Agronômico (IAC), em Campinas (SP), promoverá, no dia 19, em Goianésia (GO), dia de campo sobre cana-de-açúcar . Inscrições abertas até o dia 11. Tel. (0--16) 8148-9812 ou (0--62) 3389-9000, ramal 172. Amendoim: A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) realizará, na sexta-feira, em Pindorama (SP), o dia de campo Iniciativas para a cultura do amendoim na região do Centro-Norte. Tel. (0--17) 3572-1592. Agricultura biodinâmica: Estão abertas inscrições para o curso de Especialização em Agricultura Biodinâmica 2008, do Instituto Elo, de Botucatu (SP). Informações, tel. (0--14) 3815 1739. E-mail: www.elo.org.br.