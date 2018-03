Agenda Virtual: Será no dia 26, a partir das 20 horas, o Leilão Virtual Ases do Brahman. No total, serão ofertados 48 lotes, sendo duas aspirações, 14 prenhezes e 32 animais. Tel. (0--11) 5533-3288. Zebu: A Associação dos Criadores da Raça Guzerá do Centro-Sul promoverá, no dia 28, na Emapa 2008, em Avaré (SP), o leilão virtual Prenhezes Zebu Lucro Guzerá. Tel. (0--14) 3732-1608. Santa Gertrudis: No dia 29, às 20 horas, durante a Emapa, em Avaré (SP), a Associação Brasileira de Santa Gertrudis (ABSG) promoverá o 2.° Leilão Brasileiro de Santa Gertrudis, no recinto de leilões da feira. Serão ofertados 30 lotes PO da raça. Tel. (0--14) 3732-1608. Brahman: Também durante a Emapa, o criador Luís Carlos Monteiro, da Fazenda Imperial, promoverá no dia 29, às 20 h, o Leilão Marcas de Peso. O remate ocorrerá no Hotel Vila Verde. Serão ofertados 25 lotes de animais da raça brahman, com um lote com quatro prenhezes. Tel. (0--14) 3732-1608. Brahman: A BrBr Brahman Brasil promoverá, no dia 1.º de março, na Emapa, o 4.° Leilão Princesas do Brahman. O leilão ocorrerá na fazenda BrBr, em Arandu (SP), a partir das 15 h. O remate terá 30 lotes, entre prenhezes top e sêmen importado. Tel. (0--14) 3732-1608. Simental: Também no dia 1.º de março, na Emapa, o colecionador Fábio Leme promoverá o Leilão de Liquidação de Plantel Simental da Agro. Serão ofertados 67 lotes, com prenhezes, sêmen e embriões. O remate ocorrerá no recinto de leilões, a partir das 14 h. Tel. (0--14) 3732-1608. Conservação de solo: A Emater-MG realizará, na sexta-feira, em Rio Manso (MG), dia de campo sobre conservação do solo. O objetivo é orientar produtores sobre projetos de recuperação de áreas degradadas. Tel. (0--31) 3573-1196 ou www.emater.mg.gov.br Orgânicos: A Associação de Agricultura Orgânica (AAO) promoverá, no sábado, em São Paulo (SP), curso sobre cultivo de shiitake. E, no domingo, também em São Paulo, curso de horta caseira orgânica. Tel. (0--11) 3875-2625. Curso:De 18 a 21, o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal realizará o curso de implementação de boas práticas de fabricação e formação de auditores, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 3541-1212.