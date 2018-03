Agenda Café: A Universidade do Café Brasil promoverá, amanhã e sexta-feira, em Machado (MG), o curso Finanças no Agronegócio Café, que abordará contabilidade gerencial, custos, formação de preços, derivativos agrícolas, CPR e seguro rural. Tel. (0--11) 3732-2034 e site www.unilly.com.br. Farmácia viva: No sábado, o viveiro Sabor de Fazenda promoverá o curso Farmácia viva: reconhecimento, uso e manipulação caseiro das plantas medicinais, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 6631-4915. Teste Elisa: O Instituto de Zootecnia (IZ) realizará amanhã e sexta-feira, em Nova Odessa (SP), o 4.º Minicurso Elisa (Imunoensaio Enzimático), teste utilizado para diagnóstico de patógenos, resíduos de antibióticos e hormônios em animais. Tel. (0--19) 3466-9465. Embutidos: A Faculdade Cantareira promoverá, de sexta-feira a domingo, em São Paulo (SP), curso de fabricação artesanal de carne suína embutida e defumada. Tel. (0--11) 4822-3279. Holandês e girolando: No sábado, em Nhandeara (SP), os produtores João Cezar Rodrigues e Marcelo di Donato e convidados realizarão o leilão Venda de Gado Holandês e Girolando, que ofertará 300 fêmeas selecionadas, das raças girolando e holandês. Embral, tel. (0--11) 3864-5533. Nelore: Será no dia 26, em São Paulo (SP), o Leilão Boas Novas Prenhezes. A promoção é de EAO, Jayme Miranda, Pedro Novis e Eduardo Biagi. Serão ofertados animais nelores e nelores-mochos. Tel. (0--18) 3639-7200.