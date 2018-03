Agenda Leite: A Embrapa Pecuária Sudeste e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) realizam hoje dia de campo sobre produção intensiva de leite a pasto, em Guaratinguetá (SP). Tel. (0--12) 3125-1991. Crédito de carbono: A empresa Canal Executivo promoverá, amanhã, em São Paulo (SP), seminário sobre estruturação, desenvolvimento e certificação de projetos para comercialização. Tel. (0--11) 3079-9891. Piscicultura: Na sexta-feira, em Assis (SP), a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) promoverá o curso Piscicultura e Apresentação do Diagnóstico Regional. Tel. (0--18) 3321-1663. Ovinos: A Associação Paulista de Criadores de Ovinos promoverá, amanhã e sexta-feira, curso sobre exterior e interpretação de julgamento de ovinos, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 5067-6767. Espírito Santo: Na sexta-feira, a partir das 20 horas, no Parque de Exposição de Aracruz, em Aracruz (ES), a Associação Capixaba dos Criadores de Nelore (ACCN) promoverá o 4.º Leilão Integração Nelore Fêmeas. Mais informações pelo telefone (0--27) 3328-8543. Celebridades do nelore: No dia 8 de março, a partir das 20 horas, em Lins (SP), será realizado o 5.º Leilão Celebridades do Nelore, com promoção da Fazenda Guadalupe, da Jatobá Pecuária e da Comapi Ltda. Mais informações pelo telefone (0--14) 3533-2341. Nelore: Ocorrerá, na sexta-feira, o Leilão Virtual Nelore Fazenda Bela Vista, na Fazenda S. Francisco da Bela Vista, no Vale do Paraíba (SP), com oferta de 45 lotes de fêmeas, entre futuras doadoras, vacas paridas, novilhas prenhes e bezerras desmamadas, com transmissão a partir das 21 h pelo Canal Terra Viva. Tel. (0--12) 3642-5064. Quarto-de-milha: O Leilão Ana Dantas Ranch e Convidados será em Xerém (RJ), dia 8 de março, com oferta de 50 lotes, entre ventres, reprodutoras, potros e animais puros das linhagens de Velocidade. Entre eles, dez filhos do garanhão Silver Wild SLN. Tel. (0--11) 3067-6111.