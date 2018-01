Agenda Três Lagoas: O Leilão 3 Leilão Ventres Filhas de Rainhas, promovido por Orestes Prata Tibery Júnior, será realizado no dia 3 de agosto, em Três Lagoa (MS). Tel. (0--67) 9922-5346. Quilombo: A Fazenda Quilombo promoverá no dia 25, a partir das 20h30, o 16.º Leilão Virtual Touros Perdizes - Nelore Quilombo, com transmissão pelo Canal do Boi. Tel. (0--67) 3881-1056. J. Galera: Helder Galera fará, no dia 27, às 20 horas, o 7.º Leilão J. Galera, em São José do Rio Preto (SP), e, no dia 28, às 12 horas, o 4.º Evolução, em Pontalinda (SP). Tel. (0--17) 3421-9937. Nelore-mocho CV: O 9.º Leilão Nelore Mocho CV, de Carlos Viacava, será no domingo, às 13 horas, em Paulínia (SP). A oferta terá 50 matrizes e 194 touros das gerações 2004 e 2005, destaque para Mano de CV. No sábado, às 20 horas, será o Minileilão de Prenhezes e Bezerras. Ambos são oficializados pela ACNB. Tel. (0--11) 3168-8001. Japaranduba: A Fazenda Japaranduba fará, no sábado e no domingo, Feira e Leilão de Gado Nelore, em Muquém (BA), com oferta de 3.500 animais PO e produtos de cruzamento industrial. Tel. (0--34) 3314-1139. Gado de leite: Paulo Veloso dos Santos, da Fazenda Nova Suíça, venderá seu rebanho leiteiro holandês e pardo-suíço, com 300 fêmeas, no sábado, às 14 horas, em Carmo do Parnaíba (MG). Tel. (0--11) 3864-5533. Corrida: No dia 24, às 18h30, no Tattersall do Jockey Clube de São Paulo (SP), será realizado o Leilão Especial de 46 Cavalos e Éguas Puro Sangue Ingleses, de vários criatórios. Tel. (0--11) 3814-1844. Agroecologia: A Faculdade de Agronomia da Unesp e o Instituto Giramundo Mutuando farão, de 24 a 27, em Botucatu (SP), seminário de formação em agroecologia. Tel. (0--14) 3814-6878. Mandioca: Termina no dia 24 o prazo para inscrições no curso de atualização sobre a cultura da mandioca, que será realizado no dia 2 de agosto, pelo Iapar, em Londrina (PR). Tel. (0--43) 3376-2464. Algodão colorido: Na sexta-feira, em Bom Sucesso (PB), a Embrapa Algodão, a Natural Fashion, o SNT/CNPA e a Emater-PB farão dia de campo sobre algodão colorido orgânico. Tel. (0--83) 3337-7077. Pinheiro negro: No sábado, em São Paulo (SP), o Clube do Bonsai promoverá curso sobre pinheiro negro, com o professor Charles Ferrante. Tel. (0--11) 3031-4834.