Agenda Uberaba: Os criadores Cristal Agropecuária, Pedro Venâncio Barbosa, Fazenda Visual e Marco Antônio Velloso de Araújo promoverão, no dia 31, às 20 horas, em Uberaba (MG), o Leilão Nelore do Amanhã 2008. Serão ofertadas matrizes nelores. Tel. (0--31) 9981-5120. Três Lagoas: No dia 2 de agosto, o Grupo OT-5 e o pecuarista Orestes Prata Tibery Júnior realizarão o Leilão Ventre e Filhas de Rainhas. O remate de animais PO (misto) será no Recinto Leiloado, em Três Lagoas (MS). Tel. (0--67) 3521-2002. Virtual: O pecuarista Franciso Jalles Neto promoverá, no dia 6 de agosto, a partir das 21 horas, o Leilão Elite Linhagem Nelore D?Jalles. O leilão é virtual, transmitido pelo Canal Rural, e ofertará matrizes nelores. Tel. (0--17) 3212-7957. Gestão: A Unesp abriu inscrições para o curso Sistema integrado de gestão do agronegócio. Tel. (0--14) 3882-7373. Mudanças no clima: O Instituto Ecoar dará, sexta-feira, o curso Mudanças Climáticas e Seqüestro de CO2, na capital. Tel. (0--11) 3129-5765. Urucum: Na sexta-feira, em Pindorama (SP), o Ital-Apta promoverá a Reunião Técnica para a Cultura do Urucum. Tel. (0--17) 3572-1592. Ovinos: Sábado, em Pilar do Sul (SP), a Associação dos Criadores de Itapetininga fará simpósio sobre o tema, tel. (0--15) 3278-2505. Irrigação: De domingo a 1.º de agosto, em São Mateus (ES), a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem fará congresso, www.abid.agr.br. Mocho: Na sexta-feira, em Paulínia (SP), Carlos Viacava fará o 10.º Leilão Nelore Mocho CV, de bezerras e prenhezes. E sábado ocorrerá o 10.º Leilão de Produção, de fêmeas PO e touros PO. Tel. (0--43) 3373-7077. Marchador: Prossegue até sábado, em Belo Horizonte, a 27.ª Exposição Nacional do Cavalo Manga-larga Marchador, que reúne 500 expositores e 1.300 animais, em julgamentos, provas funcionais e leilões. Tel. (0--31) 2127-0360. Eqüinos: Sábado, em Jaú (SP), a Copa de Andamento Matsuda Mangalarga fará sua 5.ª etapa. Tel. (0--11) 3673-9400. E sexta-feira, em Mogi das Cruzes (SP), ocorrerá a Copa das Nações de Jovens Cavaleiros de Enduro Eqüestre. Tel. (0--11) 4790-5895. Jérsei: O selecionador Nelci Mainardes promoverá, no sábado, às 14 horas, o 1.º Leilão Anual de Gado Jérsei do Paraná e Convidados Especiais, em São José dos Pinhais (PR). Estarão à venda 80 fêmeas. Tel. (0--11) 3864-5533.