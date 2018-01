Agenda Girolando: Será no sábado, às 13 horas, em Uberaba (MG), durante a Megaleite, o 1.º Leilão Exclusivo Girolando 5/8, com promoção da Associação Girolando e organização de Carlos Eduardo Ferreira, Roberto Carvalho e Nelson Ariza. Tel. (0--34) 3311-8565. Gado de leite: O criador Vagner Casare Junior, da Estância Morada Branca, venderá seu rebanho registrado, das raças holandês, girolando e jérsei, em Fernandópolis (SP), no sábado. Serão ofertadas 560 fêmeas leiteiras. Tel. (0--11) 3864-5533. Eqüídeos: O Pólo Regional da Alta Mogiana fará, no dia 9, às 12 horas, leilão de eqüídeos, durante a 30.ª Festa do Cavalo de Colina (SP), que vai de hoje ao dia 9. Tel. (0--17) 3341-1400. Eqüinos: A Hípica Manège Alphaville fará, este mês, de 11 a 14, em Alphaville (SP), curso de manejo animal, aulas de equitação e volteio, para crianças e adolescentes, e, de 20 a 22, no Haras Fazenda do Bosque, em São Miguel Arcanjo (SP), de higiene, estética e beleza eqüina. Tel. (0--11) 4154-2346. Cuiabá: O Grupo Camargo promoverá Leilão Camargo 2007, organizado por Luiz Antonio Felippe, no dia 9, às 20 horas, em Cuiabá (MT). Tel. (0--65) 3642-6396. Doma: O Projeto Doma, do Núcleo Brasileiro de Horsemanship, dará, de 9 a 13 e de 16 a 20, cursos de horsemanship, em Capivari (SP), com o americano Martin Black. Tel. (0--19) 3491-6682. Mocho: No sábado, às 14 horas, ocorrerá o 10.º Leilão Nelore Mocho Noroeste, em Araçatuba (SP), com oferta de 60 touros com avaliação genética, 20 fêmeas PO e 500 animais comerciais. Tel. (0--18) 3621-4629. Aquário: O Instituto de Pesca dará, dia 14, em São Paulo (SP), curso sobre montagem de aquários e reprodução de peixes ornamentais de água doce. Site. Simpósios: De hoje até sexta-feira, na Esalq/USP, em Piracicaba (SP), simpósio sobre cana e, de 10 a 12, sobre milho. Tel. (0--19) 3429-4286. Shiitake: No sábado, a AAO dará curso sobre cultivo de cogumelo shiitake, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 3875-2625.