Agenda São Paulo: Evaldo Rino Ribeiro e o Grupo Camargo promoverão, no dia 16 de agosto, em Bauru (SP), o Leilão Evaldo e Camargo 2008. O leilão será realizado no Recinto Mello Moraes, a partir das 13 horas. Serão ofertados animais PO (misto). Tel. (0--14) 3234-5663. São Paulo: A Fazenda Carpa Serrana, o pecuarista Eduardo Biagi e outros promoverão, no dia 22 de agosto, a partir das 20 horas, no Recinto Leilões Carpas - Fêmeas de Elite, em Serrana (SP), o 29.º Leilão Anual Carpa. Serão ofertadas matrizes. Tel. (0--16) 3987-9003. São Paulo: No dia 23 de agosto, a partir das 13 horas, a Carpa Serrana, Eduardo Biagi e outros promoverão o 1.º Leilão Elite Touros, no Recinto Leilões Carpa, em Serrana (SP). O remate será de machos PO. Tel. (0--16) 3987-9003. Pará: No dia 16 de agosto, a partir das 13 horas, será realizado o 13.º Leilão Fazenda Promissão, em Ipiuxa (PA). O leilão é promovido por Djalma Bezerra e o remate será de animais PO (misto). Informações, tel. (0--14) 8144-2684. Expoinel MG: A edição mineira da Exposição Internacional do Nelore (Expoinel), que começou no dia 25, termina neste sábado, em Uberaba (MG). O julgamento de nelore foi realizado no domingo. Mais informações, tel. (0--31) 3286-5347. Rondônia: Começou no sábado a 25.ª Expoari, em Ariquemes (RO). O evento é promovido pela Associação dos Pecuaristas do município. O julgamento de nelore será nesta sexta-feira. Tel. (0--69) 3421-5736. Provados a pasto: Hoje, em Iporá (GO), o Grupo Provados a Pasto promove leilão de 40 touros nelores, de 38 meses, e de 30 vacas nelores registradas PO e LA, além de 400 cabeças de corte. Tel. (0--16) 3636-9756. Eqüinos: De sexta-feira a domingo, em Angra dos Reis, o Núcleo Regional do Cavalo Árabe no Rio de Janeiro promoverá o 13.º Rio Arabian Show, que terá a presença de juízes internacionais, criadores e animais do exterior. Tel. (0--11) 3674-1744. Avaré: Sexta-feira e sábado, em Avaré (SP), será realizado o Leilão de Liquidação Imaven, de bovinos (nelore e brahman), éguas (quarto-de-milha), máquinas e implementos agrícolas. Tel. (0--11) 5533-3288. Brahman: Os selecionadores César Tomé Garetti, Bruno Aurélio Jacinto e João Leopoldino promoverão, no dia 18 de agosto, o 1.º Leilão Virtual Triângulo de Peso. Serão ofertados 90 touros para reprodução a campo. Tel. (0--11) 5533-3288. Mata ciliar: Na sexta-feira, o IAC-Apta realizará o curso Gestão Ambiental em Matas Ciliares, em Jundiaí (SP). Tel. (0--11) 4582-8155 ou por intermédio do e-mail: ppontes@iac.sp.gov.br. Ovinocultura: O Pólo Apta Centro Oeste promoverá, na sexta-feira, encontro para transferência de conhecimento, em Jaú (SP). Tel. (0--14) 3274-1140. Horta orgânica: A Associação de Agricultura Orgânica (AAO) realizará, no domingo, em São Paulo (SP), curso sobre horta comunitária e orgânica. Tel. (0--11) 3875-2625. Café: No dia 4 de agosto, em Mococa (SP), será realizado o curso Atualização em Cafeicultura, promovido pelos pólos Apta, da Secretaria de Agricultura. Tel. (0--19) 3656-0200.