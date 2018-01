Agenda Hormônios: O Instituto Agronômico dará, de hoje a sexta-feira, em Campinas (SP), curso de hormônios e biorreguladores vegetais. Tel. (0--19) 3231-5422, r. 159. Jardinagem para crianças: A Sabor de Fazenda dará, amanhã, curso de jardinagem e educação ambiental para crianças, dentro do projeto Dedinho Verde. Tel. (0--11) 6631-4915. Cerejeiras: A Festa da Cerejeira ocorrerá no dia 8 de agosto, no Parque do Carmo, em São Paulo (SP), no Bosque das Cerejeiras. Tel. (0--11) 6251-3859. Soja: A Embrapa Soja fará a 29.ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil (RPSRCB), nos dias 31 de julho e 1.º de agosto, em Campo Grande (MS). Site. Etanol: A International Business Communications promoverá, nos dias 8 e 9 de agosto, em São Paulo (SP), a conferência Exportação e Comercialização de Etanol. Tel. (0--11) 3017-6808. Eqüinos: O 2.º Leilão Haras Recanto Marina e Convidados, com oferta virtual de eqüinos das raças paint horse e quarto-de-milha das linhagens de trabalho, será no dia 13 de agosto, às 20h30. Tel. (0--16) 9701-2154. Nelore: O 15.º Leilão Seleção OT, de nelore, promovido por Orestes Prata Tibery Júnior, será realizado no dia 4 de agosto, às 12 horas, em Três Lagoas (MS). Tel. (0--67) 9922-5346. Sela Brasil: Dia 31, às 20 horas, será realizado no Jockey Club de São Paulo, na capital, o 60.º Leilão Sela Brasil, com promoção da Djalma Leilões. A oferta terá cavalos de passeio de várias raças. Tel. (0--11) 3815-4949. Gado de leite: O 1.º leilão Produção e Seleção Criadores Máster de Sete Lagoas será no sábado, no Restaurante Panela de Pedra, em Sete Lagoas (MG). A oferta terá 360 fêmeas holandesas e girolando registradas.Tel. (0--11) 3864-5533.