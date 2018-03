Horta orgânica: O Viveiro Sabor de Fazenda promoverá, no sábado, em São Paulo (SP), curso sobre horta caseira orgânica. Informações, tel. (0--11) 2631-4915 ou site: www.sabordefazenda.com.br.

Aquicultura: A Embrapa Meio Ambiente, a Apta Polo Leste Paulista, a Guabi e a Bayer promoverão dia de campo sobre produção de tilápia em tanques-rede, no sábado, em Monte Alegre do Sul (SP). Tel. (0--19) 3311-2700.

Ambiente: De 6 a 8, na Fazenda Experimental Lageado, a Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu (SP) promoverá o Simpósio sobre Meio Ambiente e Direito Ambiental. Site: www.fca.unesp.br.

Zootecnia: A Associação Brasileira de Zootecnistas realizará, de 18 a 22 de maio, em Águas de Lindóia (SP), o Zootec 2009. Inscrições e informações, tel. (0--19) 3565-4376 ou site: www.zootec.org.br.

Sigatoka negra: O Pólo Apta Vale do Ribeira promoverá, no dia 8, em Registro (SP), curso de identificação, monitoramento e controle da doença. Tel. (0--13) 3856-1656.

Leilões: O Parador Maritacas Spa Resort sediará, no sábado, os leilões Estrelas do Pampa e Estrelas do Leite. Os remates fazem parte da ExpoPampa, em Barra do Piraí (RJ). Tel. (0--24) 2465-0027.