Nutrição animal: O 2.º Simpósio Internacional de Nutrição de Ruminantes será realizado na sexta-feira e no sábado, na Unesp de Botucatu (SP). Informações e inscrições no site www.gruponutrir.com.br.

Escargots: O engenheiro agrônomo Carlos Funcia dará, no sábado, em São Paulo (SP), curso de criação de escargots do gênero Helix sp, autorizado por portaria do Ibama. Tel. (0--11) 3667-5907 ou funcia@escargots.com.br.

Jardinagem gastronômica: No sábado, em São Paulo (SP), o Viveiro Sabor de Fazenda promoverá curso sobre cultivo (colheita, secagem e armazenamento), uso e identificação de ervas aromáticas na gastronomia. Tel. (0--11) 2631-4915.

Aves e suínos: A Feira da Indústria de Aves e Suínos (AveSui Regiões 2009) será realizada de 27 a 29, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 2118-3133, e-mail: avesui@gessulli.com.br ou site www.avesui.com.

Bem-estar animal: A Fazenda Mundo Novo e o Grupo de Estudos e Pesquisa em Etologia e Ecologia Animal (Etco) darão curso teórico-prático de manejo racional de bovinos de corte, de 29/4 a 1.º/5, em Uberaba (MG). Tel. (0--16) 3209-1300.