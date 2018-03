Citricultura: O Instituto Agronômico (IAC-Apta) realizará, amanhã, o 4.º Dia do Porta-Enxerto, em Cordeirópolis (SP).

Tel. (0--19) 3231-5422, ramal 129, ou e-mail: eventos@iac.sp.gov.br.

Pecuária: O Instituto de Zootecnia (IZ), da Secretaria de Agricultura, promoverá, amanhã, workshop sobre mudanças climáticas e sustentabilidade da pecuária,

em Nova Odessa (SP). Tel. (0--19) 3466-9410.

Palmito pupunha: Amanhã, em Pariquera-Açu (SP), o Polo Regional Apta do Vale do Ribeira realizará curso sobre produção, cultivo e manejo da pupunheira na região.

Tel. (0--13) 3856-1656.

Agronegócios: No dia 5 de maio, em São Paulo (SP), a BM&F Bovespa, com apoio do Ministério da Agricultura (Mapa), realizará o Seminário Perspectivas para o Agribusiness.

Tel. (0--11) 3233-2764.

Pastagem: De 5 a 7 de maio, em Piracicaba (SP), a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), da Esalq-USP, promoverá treinamento sobre pastagens irrigadas. Site: www.fealq.org.br.

Leite: O Ital promoverá, de 5 a 7 de maio, em São Paulo (SP), a 6.ª Feira Internacional de Tecnologia para as Indústrias de Leite, Derivados e Sorvetes. Site: www.tecnolacteaesorvetes.com.br.