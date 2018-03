Engenharia: O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia realiza, de amanhã a sábado, na capital, curso sobre avaliações de propriedades rurais. Tel. (0--11) 3105-4112.

Olericultura: Prossegue até sábado, em Águas de Lindoia (SP), o 49.º Congresso Brasileiro de Olericultura. Site: www.abhorticultura.com.br.

Florestas: O 4.º Curso de Avaliação e Certificação Florestal FSC e Exploração de Impacto Reduzido ocorre de 10 a 15, em Paragominas (PA). Tel. (0--19) 3414-4015.

Agronegócio: A Associação Brasileira de Agribusiness realiza o 8.º Congresso Brasileiro de Agribusiness, dias 10 e 11, na capital. Site: www.abag.com.br.

Simental: No dia 18, às 20h45, a Casa Branca Agropastoril promoverá o 5.º Leilão Virtual de Touros Simental Linhagem Sul-Africana. Serão ofertados 70 reprodutores da raça simental, linhagem sul-africana, jovens, com idade média de 24 meses, e com exame andrológico. Tel. (0--35) 3452-0828.

Nelore e gir leiteiro: Promovido por Adir do Carmo Leonel, o 23.º Leilão do Adir será realizado no sábado, às 11 horas, na Estância 2L, em Ribeirão Preto (SP). Serão ofertadas 20 fêmeas nelores PO e POI, entre bezerras e novilhas, além de 20 fêmeas gir leiteiras. Tel. (0--11) 9181-6328.

Pecuária de corte: De 11 a 13, em Piracicaba (SP), a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz promoverá o 11.º Treinamento sobre atividade de cria na pecuária de corte, que abordará, entre outros temas, produção de bezerros em pastagens e cruzamento de bovinos. Tel. (0--19) 3417-6604.

Nelore: O 11.º Megaleilão CFM, realizado pela Agro-Pecuária CFM, ofertará mil touros da raça nelore e 300 fêmeas prenhes, de 12 a 14, no município de São José do Rio Preto (SP). No dia 14, haverá, ainda, a Megaloja CFM, que ofertará 600 touros. Tel. 0800 127 111.