Agenda Jardinagem gastronômica: O viveiro Sabor de Fazenda dará, no sábado, em São Paulo (SP), curso de jardinagem gastronômica, que identificará plantas comestíveis e medicinais e mais de 30 condimentos e temperos frescos utilizados na culinária. Tel. (0--11) 6631-4915. Bambu: O Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico do Agronegócios do Sudoeste Paulista, a Prefeitura de Guapiara e o Parque Intervales promoverão, amanhã, em Ribeirão Grande (SP), evento sobre manejo sustentável e usos do bambu. Tel. (0--15) 3542-1511. Forrageiras: Estão abertas até sexta-feira as inscrições para o Simpósio Internacional sobre Melhoramento de Forrageiras, entre 5 e 7 de novembro, em Campo Grande (MS), promovido pela Embrapa Gado de Corte. Informações, http://simf.cnpgc.embrapa.br/index.php. Homeopatia: A Unesp de Botucatu, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (MG), promoverá, sexta-feira e sábado, em Botucatu (SP), o 9.° Seminário sobre Ciências Básicas em Homeopatia, com uso em agricultura e pecuária orgânicas. Tel. (0--14) 3811-7172. Raças adaptadas: A Fazenda Mariópolis ofertará, no 7.º Leilão Anual de Bovinos Adaptados Mariópolis, no dia 6 de outubro, em Mogi-Mirim (SP), 40 reprodutores e matrizes das raças adaptadas caracu, bonsmara e senepol. O remate será às 13 horas. Tel. (0--11) 3709-4777. Virtual: A Fazenda Brahmânia Continental, de Barretos (SP), fará, no dia 2 de outubro, às 20 horas, o Leilão Virtual de Touros 2007, que venderá 100 lotes POI (Puro de Origem Internacional) de tourinhos brahman. Tels. (0--34) 3314-0102 e (0--11) 6827-0300. Hipismo: A Federação Paulista de Hipismo realizará, de sexta-feira a domingo, em São Paulo (SP), o Concurso de Adestramento Nacional. Na ocasião também haverá a 2.ª etapa do Campeonato Brasileiro da Associação Brasileira do Puro-Sangue Lusitano. Tel. (0--11) 5098-1004.