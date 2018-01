Agenda aberta ou fechada? Ao criar uma conta em um dos serviços de calendário online ou associar a função à conta de e-mail no caso de usuários do Gmail, Yahoo Mail ou Outlook 2007, não é necessário preencher nenhum longo formulário ou mesmo fazer complicadas configurações. Esses serviços já vêm previamente programados, com opções para tratamento padrão de cada compromisso salvo, como o envio de e-mail lembrete na véspera da atividade ou pop-up minutos antes de começar. É claro que é possível inserir ordens diferenciadas para cada compromisso salvo. Para modificar alguma configuração, na maioria dos serviços online deve-se clicar no menu Configurações, no campo superior direito da tela. Um item importante a ser observado com atenção a cada nova entrada é como ela será "divulgada". É possível compartilhar seus compromissos com o mundo – listando-os, por exemplo, nos resultados dos buscadores – ou apenas com amigos selecionados. No Google, por padrão, o primeiro calendário é privado, podendo ser acessado e editado apenas por seu criador. Mas é possível criar um segundo calendário aberto aos olhos (e dedos) alheios. Vá em Configurações, na aba Agenda e clique no botão Criar Nova. Após preencher nome e dados relativos ao fuso horário, clique no menu Compartilhar essa Agenda e selecione os e-mails de quem deverá ter acesso. Defina também que privilégios os contatos terão: ler apenas ou ler e editar. Não há limite de criação de calendários. No Yahoo, o calendário é por princípio privado, podendo conter determinadas entradas públicas. Mas não há chance de criação de múltiplas planilhas.