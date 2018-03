Agenda Geral: Banco Central divulga pesquisa Focus O Banco Central divulga, às 12h30, o Relatório Focus, levantamento semanal com as projeções dos analistas do mercado financeiro para os principais indicadores da economia. Confira outros destaques do dia: Fecap/Varejo - A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) informa a variação Ifecap, indicador de expectativas do setor varejista no Estado de São Paulo referente a janeiro. Em dezembro, o Ifecap registrou uma variação de 127,68 pontos numa escala de zero a 200 pontos. Congresso/Cartões - A oposição começa hoje a recolher assinaturas na expectativa de atingir o número necessários para criar uma CPI mista para investigar o uso de cartões de crédito corporativos pelo governo. MST/Invasões - Após a invasão de 14 propriedades no Pontal do Paranapanema, região oeste do Estado de São Paulo, a coordenação dos Movimentos dos Sem-Terra ameaça invadir mais seis áreas até domingo. Carnaval/Rio - Sai hoje a campeã do carnaval 2008 do Rio. Entre as favoritas na disputa pelo título deste ano estão Grande Rio, Beija Flor, Mocidade e a Unidos do Viradouro.