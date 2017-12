Agenda Geral: BC divulga ata de reunião do Copom O Banco Central divulga, às 8h30, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada na semana passada, quando o colegiado decidiu reduzir em 0,25 ponto porcentual a taxa básica (Selic) de juros, para 11,25% ao ano, sem viés. Confira outros destaques do dia: Lula/Agenda - No segundo dia de sua visita a Copenhague, na Dinamarca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva toma café da manhã com representantes da indústria naval dinamarquesa e participa de dois eventos na Confederação Dinamarquesa de Indústrias, entre outros compromissos. Depois, Lula embarca para Oslo, na Noruega, onde será recebido pelo rei Harald e pela rainha Sonja. IBGE/Emprego - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta, às 9h30, a Pesquisa Industrial Mensal - Emprego e Salário de julho. Ciesp/Emprego - O diretor do Departamento de Economia do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Boris Tabacof, divulga, às 10h30, os resultados da pesquisa de nível de emprego regional referente ao mês de agosto. CPMF/Mantega - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reúne-se às 9h30 com os líderes da base aliada do governo na Câmara e Senado para discutir a proposta de prorrogação da CPMF. Segundo fontes do governo, a área econômica está convencida de que não conseguirá aprovar no Congresso a proposta de prorrogação da CPMF sem um acordo que sinalize a redução gradual da alíquota. CPMF/Comissão - A Comissão Especial da Câmara que analisa a proposta de prorrogação da CPMF e DRU deve votar hoje à tarde o relatório do deputado Antonio Palocci.