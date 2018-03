Agenda Geral: BC divulga fluxo cambial de janeiro O Banco Central (BC) divulga, às 12h30, os dados de janeiro do fluxo cambial e a posição de câmbio dos bancos. Confira outros destaques do dia: BNDES/Desembolsos - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, divulga, às 12 horas, no Rio, os desembolsos do banco em 2007. IPC-Fipe/Janeiro - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo divulga a taxa fechada de janeiro do Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo. CNI/Indicadores - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga, às 14 horas, a pesquisa Indicadores Industriais referente ao mês de dezembro e os dados consolidados do ano de 2007. CPI/Cartões - O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), protocola pedido de CPI dos Cartões Corporativos. Na Câmara, a oposição recolhe assinaturas para a criação de uma CPI Mista sobre o mesmo assunto. Tarso/Carnaval - O ministro da Justiça, Tarso Genro, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Hélio Derenne, apresentam, às 15 horas, balanço da Operação Carnaval, que mobilizou cerca de 10 mil policiais rodoviários nos 61 mil quilômetros de rodovias federais do País. Aeroportos/Carnaval - A diretora-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Vieira, divulga balanço da "Operação Carnaval", às 10h30, no auditório da Infraero do Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife (PE). Stephanes/Agenda - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, recebe em audiência, às 10 horas, o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, Célio Porto. Eles conversam sobre a Câmara de Comércio Brasil-Árabe. Às 17 horas, Stephanes recebe representantes da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) e discute com eles os problemas do embarque de soja e derivados no Porto de Paranaguá, no Paraná. Carne/Estados - O secretário de Agricultura de Minas Gerais, Gilman Viana, informou após reunião com o ministro Reinhold Stephanes, que os Estados exportadores de carne bovina para a União Européia (UE) terão até a próxima segunda-feira para enviar à Brasília suas listas de fazendas aptas embarcar para o bloco.