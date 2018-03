Agenda Geral: Dieese divulga valor da cesta básica O Dieese divulga, às 13 horas, os dados referentes à Pesquisa Nacional da Cesta Básica apurados em janeiro em 16 capitais brasileiras, bem como o valor do salário mínimo necessário. Confira outros destaques do dia: IBGE/Indústria - O IBGE apresenta, às 9 horas, os resultados da Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional referentes ao mês de dezembro de 2007 e ao acumulado da indústria regional no ano passado. Serão divulgados também os resultados referentes à agroindústria em 2007. FGV/IPC-S - O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) anuncia o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal para a cidade de São Paulo (IPC-S/SP). BC/Focus - O Banco Central apresenta o relatório Focus, levantamento semanal que reúne as medianas das expectativas dos analistas do mercado para os indicadores econômicos da economia brasileira, como juros, câmbio e inflação. Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento divulga, às 11 horas, os números da balança comercial relativos à segunda semana de fevereiro. Fiesp/Agronegócios - A Fiesp promove dois eventos relacionados ao agronegócio. Pela manhã, das 10h às 12h30, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, participa da reunião do Conselho Superior de Agronegócio (Consagro) da Fiesp. À tarde, a partir das 14h, o Departamento de Agronegócios da entidade se reúne com a câmara setorial da carne bovina da Secretaria de Agricultura de São Paulo, para discutir estratégias para acabar com restrições à exportação de carne. Lula/Coordenação Política - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda, a partir das 9h30, no Palácio do Planalto, a tradicional reunião do grupo de Coordenação Política. No final do dia, Lula recebe os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso e os ministros José Múcio (Relações Institucionais) e Franklin Martins (Comunicação Social). Jucá/CPI Cartões - O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), deve protocolar na Mesa da Casa um novo requerimento de criação de uma CPI para investigar o uso irregular de cartões corporativos do governo federal. Trabalho/Centrais Sindicais - As centrais sindicais iniciam, às 10 horas, na região central de São Paulo, a coleta de assinaturas pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salários. Municípios/Gestão - O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, divulga a terceira edição do Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão dos Municípios (IRFS). Anfavea/Máquinas Agrícolas - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga hoje, às 11 horas, os resultados da indústria automobilística: produção, vendas e exportações de veículos e máquinas agrícolas em janeiro de 2008.