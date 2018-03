Agenda Geral: FGV apresenta 2ª prévia do IGP-M A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta, às 8 horas, a segunda prévia de fevereiro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), referente ao período de 21 de janeiro a 10 de fevereiro. No mesmo horário, a FGV divulga o Índice de Clima Econômico na América Latina, que integra a Sondagem Econômica Mundial WES (World Economic Survey). Confira outros destaques do dia: BC/Fluxo Cambial - O Banco Central divulga, a partir das 12h30, a prévia de fevereiro dos dados de fluxo cambial. Bovespa/BM&F - A Bovespa e a BM&F informaram na noite ontem que iniciaram conversações visando integrar suas operações. Comissão/Orçamento - A Comissão Mista de Orçamento inicia o processo de discussão e votação do relatório do deputado José Pimentel (PT-CE) sobre a proposta da Lei Orçamentária de 2008. Rio/Indústria Naval - O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), lança, às 15 horas, no estaleiro Mauá, em Niterói, o Programa de Sustentabilidade da Indústria Naval no Rio de Janeiro. CPI/Cartão - O requerimento do deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cartão Corporativo deverá ser lido em sessão conjunta do Congresso Nacional. Lula/Ministro - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva empossa, às 12 horas, o novo ministro da Secretaria Especial da Igualdade Racial, deputado Edson Santos (PT-RJ), em solenidade no Palácio do Planalto. Congresso/Vetos - O Congresso Nacional faz sessão para começar a apreciar os mais de 800 vetos presidenciais feitos a propostas votadas no Congresso ao longo dos últimos anos. PDT/Líder - O PDT escolhe o novo líder na Câmara em substituição a Miro Teixeira (RJ). Quatro deputados disputam o cargo: Severiano Alves (BA), Mario Heringer (MG), Ademir Camilo (MG) e Vieira da Cunha (RS Pecuaristas/UE/Embargo - Os integrantes do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) devem se reunir, a partir das 10 horas, em Brasília, para discutir o veto da União Européia (UE) à carne brasileira. Boi/Aftosa - Está previsto para hoje balanço da campanha de vacinação contra a febre aftosa, que o Rio Grande do Sul realizou em janeiro.