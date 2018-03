Agenda Geral: FGV apresenta o IGP-M de fevereiro A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro. Confira outros destaques do dia: IBGE/Emprego - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9 horas, a Pesquisa Mensal de Emprego relativa a janeiro. Fiesp/INA - O diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini, divulga, às 11 horas, os resultados do Indicador de Nível de Atividade (INA) de janeiro. Mantega/Reforma - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, entrega a proposta de reforma tributária às 9h30, na Câmara dos Deputados, e às 10h30, no Senado. Lula/Nordeste - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, a partir das 10 horas, em Quixadá (CE), do lançamento de obras de saneamento e transportes no âmbito do programa Território da Cidadania. A partir das 16 horas, em Fortaleza e, depois, em Aracaju, Lula acompanha o início de obras de saneamento previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Miguel Jorge/Indústria Automotiva - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, participa, às 12h30, em São Paulo, do encerramento do 2º Encontro de Líderes da Indústria Automotiva Brasileira - "Reflexão sobre o Cenário Mundial e os Impactos na Indústria Automotiva Brasileira". Boi/UE - A UE anunciou a liberação das compras de carne bovina in natura de 106 propriedades brasileiras. O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, viu na liberação uma abertura "mais simbólica do que de fato". Milho/Leilão - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza leilão de milho para criadores de aves, suínos e bovinos de leite das regiões Norte, Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo.