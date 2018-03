Agenda Geral: Governo entrega à UE lista de fazendas O governo brasileiro entrega à União Européia, em Bruxelas, uma lista de fazendas aptas a exportar para o bloco. Ontem, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, fez, na Comissão de Agricultura do Senado, duras críticas aos exportadores de carne bovina. Os pecuaristas reagiram. Confira outros destaques do dia: Petrobras/Tupi - O diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, representantes da Petrobras e da indústria discutirão o desenvolvimento do campo de Tupi, na bacia de Santos, a partir das 9 horas, durante o Business Center One, em São Paulo. Fecomercio-SP/Varejo - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulga o resultado do Índice de Preços no Varejo (IPV) referente a janeiro de 2008. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina, às 11 horas, em cerimônia no Palácio do Planalto, os contratos de concessão de seis dos sete trechos de rodovias federais que foram leiloados no ano passado. Às 12 horas, Lula assina mensagem ao Congresso que encaminha as convenções 151 e 158 da OIT. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Basongo, será recebido pelo presidente. PAC/Conselho/Político - A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, deve fazer apresentação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) durante reunião do Conselho Político de governo, às 9 horas, no Palácio do Planalto. Além de Dilma, participam da reunião, entre outros, os ministros das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Paulo Bernardo. Audiência/Transposição - A Comissão de Direitos Humanos do Senado discute, às 14 horas, em audiência pública, o projeto de transposição do Rio São Francisco. Estão convidados para o debate, entre outros, o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima; o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE), ex-ministro da Integração Nacional; o bispo de Barra (BA), dom Luiz Flávio Cappio; e a atriz Letícia Sabatella. Ministério/Aids - A diretora do Programa Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, anuncia, às 11 horas, dados de acesso ao tratamento de aids e uso de recursos do governo nesse setor. Os números estão no relatório ?Ungass: Resposta Brasileira à Epidemia de Aids 2005-2007?, que faz um balanço da doença no Brasil para as Nações Unidas.