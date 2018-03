Agenda Geral: IBGE apresenta o IPCA-15 de fevereiro O IBGE divulga, às 9 horas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de fevereiro. Confira outros destaques do dia: BC/Crédito - O Banco Central divulga, 10h30, a nota com dados referentes ao mercado de crédito relativos ao mês de janeiro. No documento, o BC dará detalhes sobre o comportamento dos juros e spread bancário ao consumidor e empresas. BB/Resultado - O Banco do Brasil anuncia, às 9h45, o balanço de 2007. Às 10 horas, o presidente do BB, Antonio Francisco de Lima Neto, comenta o resultado. Previdência/Resultado - O secretário de Políticas de Previdência Social, Helmut Schwarzer, divulga, às 11h30, o resultado das contas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) no mês de janeiro. FGV/Consumidor - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, os resultados da Sondagem do Consumidor relativos a fevereiro. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (Fipe) divulga hoje a variação do Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo (IPC) na terceira quadrissemana de fevereiro. Fiesp/China - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) promove, a partir de 9 horas, seminário com cinco dos principais sinólogos do mundo, que traçarão o atual perfil da economia chinesa, bem como seus desafios e oportunidades. BM&F/Balanço - A Bolsa de Mercadorias & Futuros divulga o balanço de 2007. Lula/Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no Rio. Às 10h20, ele visita o canteiro de obras da ThyssenKrupp - Companhia Siderúrgica do Atlântico. Às 12h10, participa da cerimônia de inauguração da nova fábrica de pneus da Michelin. Às 13h35, inaugura, em Campo Grande, uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Às 16 horas, participa da solenidade com medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, no Teatro Municipal, no centro do Rio. Mantega/Oposição - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresenta, às 9h30, aos líderes dos partidos de oposição a proposta do governo para a reforma tributária, que será encaminhada ao Congresso na quinta-feira. CPI/Cartões - Lideres da base aliada no Senado programaram reunião no Senado para decidir o comando da CPI mista dos cartões corporativos. Câmaras/Comissões - A Câmara deve escolher os novos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes. Os blocos partidários apresentarão ao presidente Arlindo Chinaglia (PT-SP) as suas indicações para as comissões. Comissão/TV Pública - A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado ouve, às 10 horas, em audiência pública, o ministro Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e a presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Tereza Cruvinel, sobre a criação da TV pública. Kassab/Finatec - O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, falam sobre o contrato de R$ 1,1 milhão que o executivo municipal tem com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), entidade envolvida no escândalo dos gastos com objetos de luxo para o apartamento funcional do reitor da UnB. Carne/Missão/UE - A missão de veterinários da União Européia que irá verificar o cumprimento das regras de rastreabilidade do rebanho brasileiro define hoje o roteiro das inspeções em fazendas brasileiras. Os europeus devem selecionar cerca de 30 fazendas e visitá-las até o dia 11 de março, quando terminam os trabalhos de campo.