Agenda Geral: IBGE divulga pesquisa de comércio O IBGE divulga, às 9 horas, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) referente a dezembro, além do movimento do setor em 2007. Confira outros destaques do dia: FGV/IPC-S - O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) anuncia, às 8 horas, a segunda prévia de fevereiro do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Bovespa/Meirelles - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa, às 12h30, na Bovespa, da entrega do prêmio Qualidade em Bancos. Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento divulga, às 11 horas, o resultado da balança comercial referente à terceira semana de fevereiro. BC/Focus - O Banco Central apresenta, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros, como inflação, juros e câmbio. CNT/Sensus - A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulga, às 10h30, a 91ª Pesquisa CNT/Sensus, com a opinião dos brasileiros sobre o uso de cartões corporativos por ministros e funcionários do governo federal. Receita/IR 2008 - O supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, anuncia as regras para a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2008 (ano-base 2007). Fiesp/Estudo - A Fiesp apresenta, no seminário ?Uma Agenda de Competitividade para a Indústria Paulista: Desafios e Oportunidades?, que começa às 14h30, os resultados de um amplo estudo sobre a competitividade da indústria paulista. Palestra/Miguel Jorge - O ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, profere palestra, às 12h30, no Rotary Club de São Paulo - Leste, na capital paulista, com o tema ?O Ministério do Desenvolvimento e as Perspectivas do Brasil?.