Agenda Geral: IBGE divulga produção industrial O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9 horas, a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil de dezembro. Confira outros destaques do dia: FGV/Inflação - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de janeiro e o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de fevereiro CVM/NY - A presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Maria Helena Santana, é a convidada da Câmara de Comércio Brasil-EUA para café da manhã com empresários e investidores em Nova York. Energia/Preços - A CCEE divulga o preço no mercado de atacado para a semana que vem. A expectativa é que haja queda expressiva nos preços, com a melhoria no volume de chuvas. Serra/Ribeirão Preto - O governador José Serra (PSDB-SP) estará em Ribeirão Preto, no interior paulista, para assinar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público que permite a ampliação do terminal de cargas do aeroporto Leite Lopes. Camex/Antidumping - O conselho de ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex) deve se reunir para discutir a suspensão das medidas antidumping do insumo glifosato (usado na produção de agrotóxicos) importado da China. Álcool/Cepea - O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (Cepea/Esalq/USP) deve divulgar hoje os indicadores semanais de preço de álcool anidro combustível, de álcool hidratado combustível e outros fins.