Agenda Geral: Lula assina decreto sobre Defesa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina, às 10h30, no Palácio do Planalto, decreto de criação do Grupo de Formulação da Estratégia Nacional de Defesa. Participam da solenidade os ministros da Defesa, Nelson Jobim, e da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, Mangabeira Unger. Além disso, Lula recebe, às 11h, também no Palácio do Planalto, a visita do presidente de Moçambique, Joaquim Chissano. Às 16h, o presidente assina a mensagem que encaminha ao Congresso Nacional o Projeto de Lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Confira outros destaques do dia: IBGE/IPCA - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ambos de agosto. No mesmo horário, o instituto apresenta o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil (Sinapi) do mês passado. Anfavea/Balanço - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apresenta, às 11h, balanço do desempenho do setor em agosto. Câmara/CPMF - Um novo debate sobre a proposta de emenda constitucional que prorroga até 2011 a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) está programado para hoje na comissão especial da Câmara que trata do assunto. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, confirmou presença. Começa às 9 horas. Serra/Kassab - O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e o prefeito Gilberto Kassab (DEM) vistoriam, às 11h, os trabalhos e obras desenvolvidos dentro do projeto Virada Social no Jardim Elisa Maria, zona norte da cidade. Kassab e o governador inspecionam obras na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Santa Tereza e na praça Pólo da Paz. Vão vistoriar também escadões e vielas que foram reformados e receberam iluminação pública. Genro/Recife - O ministro da Justiça, Tarso Genro, apresenta hoje o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) para os prefeitos de Pernambuco. O encontro será às 9h, no Palácio do Campo das Princesas, com a presença do governador Eduardo Campos. PF/Advogado - A Polícia Federal interroga hoje o advogado Bruno de Miranda Lins, que afirmou, em depoimento à Polícia Civil de Brasília há um ano, ter testemunhado um gigantesco esquema de coleta de recursos desviados do governo federal para políticos do PMDB. O dinheiro teria saído de vários ministérios, subtraído de contratos de obras públicas, para esses políticos, entre os quais o presidente do Senado, Renan Calheiros (AL), e o líder do governo na Casa, Romero Jucá (RR).