Agenda Geral: Lula cumpre agenda no ES O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ao Espírito Santo e, às 10 horas, visita a Estação de Movimentação de Gás do Gasoduto Cabiúnas-Vitória, no município de Serra. Às 11h30, vai à cerimônia de assinatura da ordem de início das obras de adequação do contorno de Vitória e de saneamento e habitação no Estado. Às 16 horas, o presidente participa da inauguração do prédio da Unidade de Ensino Descentralizado de Cachoeiro, em Cachoeiro de Itapemirim (ES). Confira outros destaques do dia: Senado/TV Pública - A Comissão de Educação do Senado debate a criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em outubro passado, para gerir a Rede Nacional de Comunicação Pública, a TBV Pública. DEM/Líder - O DEM escolhe seu novo líder na Câmara, que substituirá o atual líder, deputado Onyx Lorenzoni (RS). O parlamentar mais cotado para assumir o cargo é o deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (BA). Comunicação/Regulação - Um debate sobre perspectivas regulatórias para o setor de telecomunicações reúne o ministro das comunicações, Hélio Costa, o Senador Wellington Salgado (PMDB-MG), o deputado Julio Semeghini e o presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg. Eles falarão sobre "A agenda política e regulatória para 2008". Lobão/Yeda - A governadora Yeda Crusius (PSDB) e mais uma comitiva de prefeitos do Rio Grande do sul discutem com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, a construção da Usina Hidrelétrica de Garabi, em Garruchos (RS), na fronteira com a Argentina. Caged/Lupi - O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, divulga, às 11 horas, os dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) das capitais. IPC/FIPE - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (Fipe) divulga hoje a variação do Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo (IPC) na segunda quadrissemana de fevereiro. Receita/Operação - A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil em São Paulo inicia hoje uma megaoperação de combate a ilícitos tributários. A operação, de codinome ?Gênese?, marcará uma nova fase da fiscalização tributária no Estado de São Paulo. Carne/Embargo - Apesar do trabalho de verificação dos dados enviados pelos Estados ao Ministério da Agricultura e a intenção do governo de intensificar a fiscalização das empresas certificadoras, a possibilidade de a União Européia (UE) manter o embargo à carne brasileira é levada em consideração pela Secretaria de Defesa Agropecuária.