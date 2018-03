Agenda Geral: Lula discute cooperação com Sarkozy O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se, às 12 horas (de Brasília), em Saint George de L''Oiapoque, na Guiana Francesa, com o presidente da França, Nicolas Sarkozy. Eles vão discutir cooperação nas áreas ambiental, militar, nuclear e de infra-estrutura. Confira outros destaques do dia: Senado/Votação - O presidente do Senado, Garibaldi Alves, reúne-se às 16h30 com os líderes partidários para definir as prioridades de votação de 2008. Nova York/Meirelles - O presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, faz, às 8h30, em Nova York, palestra durante café da manhã com investidores, promovido pela Brazil-American Chamber of Commerce. FGV/IGP-M> - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro. Em seguida, às 11 horas, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) apresenta os números do Sinalizador da Produção Industrial relativos ao mês de janeiro. Dieese/ICV - O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) revela, às 11 horas, os resultados de janeiro do Índice do Custo de Vida (ICV) no município de São Paulo. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo divulga a variação do Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo na primeira quadrissemana de fevereiro. CEF/Balanço - A Caixa Econômica Federal divulga balanço de habitação, saneamento e infra-estrutura do ano de 2007, às 15 horas. Fecomercio-SP/ ICC - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulga o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) referente a fevereiro. Stephanes/Conab - O mais recente levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra de grãos 2007/08 será divulgado às 10 horas pelo ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. Transgênico/Biossegurança - Os 11 ministros do Conselho Nacional de Biossegurança se reúnem para decidir sobre o plantio de milho transgênico. Em pauta, um recurso da Anvisa e do Ibama contra dois tipos de milho transgênico já aprovados no País. IBGE/Agricultura - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deverá divulgar levantamento Sistemático da produção Agrícola referente ao mês de janeiro.