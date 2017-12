Agenda Geral: Lula inicia visita aos países nórdicos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia hoje pela Finlândia a agenda de visita aos países nórdicos, que se estenderá até sexta-feira. Lula e sua comitiva visitarão também a Suécia, Dinamarca e Noruega. Um dos principais focos da viagem será a cooperação na área de energia renovável, com ênfase para o programa de biocombustíveis. Lula se encontra hoje com a presidente da Finlândia, Tarja Halonen, e vai ao encerramento do seminário empresarial sobre oportunidades de investimento no Brasil. Constam ainda da agenda do presidente audiências com o primeiro-ministro finlandês, Matti Vanhanen, e com o presidente do Parlamento, Sauli Niinistö. Confira outros destaques do dia: Meirelles/BIS - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa do segundo dia da reunião bimestral do Banco de Compensações Internacionais (BIS), realizada na Basiléia, Suíça. IBGE/Produção Regional - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física Regional de julho. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta, às 8h, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de setembro. BC/Focus - O Banco Central (BC) divulga, a partir das 8h30, o relatório semanal conhecido como pesquisa Focus, com as projeções do mercado financeiro para indicadores como inflação, taxa de juros, câmbio e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Balança Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC) apresenta, às 10h, o resultado da balança comercial na primeira semana de setembro. Genro/Secretários - O ministro da Justiça, Tarso Genro, empossa, às 16h, o novo secretário nacional de Segurança Pública, Antonio Carlos Biscaia, e o sucessor deste no cargo de secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior. Biscaia substitui o delegado Luiz Fernando Corrêa, nomeado para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal no lugar do delegado Paulo Lacerda, que assume a Associação Brasileira de Inteligência (Abin).