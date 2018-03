Agenda Geral: Lula recebe vice-presidente boliviano O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, às 12 horas, no Palácio do Planalto, o vice-presidente boliviano, Álvaro García Linera, para discutir os investimentos da Petrobras nos campos de gás natural bolivianos e o fornecimento do combustível ao Brasil. Confira outros destaques do dia: Lobão/Estatais - O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, apresenta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, a sua indicação de alguns nomes para a direção de empresas estatais. Costa/Digital - O ministro das Comunicações, Hélio Costa, assinará, em cerimônia programada para as 10 horas, no Salão Nobre do Congresso Nacional, uma portaria autorizando a TV Senado a operar no sistema digital na cidade de São Paulo. Senado/Carne - A Comissão de Agricultura do Senado debate o embargo da União Européia à carne bovina do Brasil, em audiência pública, a partir das 10h, com participação do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. IBGE/IPCA - O IBGE divulga, às 9 horas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referentes a janeiro de 2008. No mesmo horário, o instituto apresenta os resultados da Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário (Pimes) referentes a dezembro de 2007, bem como o fechamento do ano. Seade-Dieese/Emprego - A Fundação Seade e o Dieese divulgam, às 9 horas, os resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego Metropolitana (PED), realizada em seis regiões: São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Distrito Federal. A pesquisa abrangerá os resultados de dezembro para o conjunto das regiões, bem como o balanço de 2007. Receita/ Balanço - A secretária-adjunta da Receita Federal do Brasil, Clecy Lionço, divulga, às 15 horas, o resultado da fiscalização aduaneira em 2007. Febraban/Mercado - A Superintendência de Economia da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) apresenta, às 11h30, a Pesquisa Febraban de Projeções e Expectativas de Mercado. Café/Leilão - O Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Agroenergia, realizará o segundo leilão do ano dos estoques oficiais de café. Serão ofertadas 62.150 sacas de 60 kg, distribuídas em 24 lotes depositados no interior do Paraná.