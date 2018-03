Agenda Geral: Lula se reúne com Cristina na Argentina Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Cristina Kirchner, reúnem-se, em Buenos Aires, para tratar de assuntos da relação bilateral. Confira outros destaques do dia: CEF/Balanço - A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, divulga, às 15 horas, na sede da instituição, o balanço de 2007. Amcham/Miguel Jorge - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, participa, às 11h30, da posse dos novos integrantes do Conselho de Administração da Câmara Americana de Comércio (Amcham), na sede da entidade, na capital paulista. BNDES/Butantã - O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, assina, às 12 horas, em São Paulo, com o presidente da Fundação Butantã, Isaias Raw, contrato que destina apoio financeiro do banco, no valor de R$ 32 milhões, para o desenvolvimento de vacinas para rotavírus, dengue e leishmaniose. Combustíveis / Distribuidoras - Dados da ANP mostram que a Petrobras está ampliando a participação na distribuição de todos os combustíveis. Energia/Preços - A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) divulga os novos preços de referência para a energia elétrica no mercado de atacado. Álcool/Cepea - O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (Cepea/Esalq/USP) deve divulgar hoje os indicadores semanais de preço de álcool anidro combustível, de álcool hidratado combustível e outros fins.