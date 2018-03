Agenda Geral: Lula se reúne com sindicalistas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, às 18h30, no Palácio do Planalto, com as centrais sindicais. Na pauta, as reformas tributária e trabalhista e a redução da carga de trabalho. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também participa do encontro, que começa às 16h30. Antes, às 11h30, Lula estará no ato de lançamento nacional do Programa Territórios da Cidadania. Confira outros destaques do dia: Mantega/Aécio - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reúne-se com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), às 13 horas, em seu gabinete. Na pauta do encontro, a reforma tributária e o financiamento de projetos do governo mineiro pelo Banco Mundial. Paris/Meirelles - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa, em Paris, de reuniões com investidores e com representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). BC/Contas Externas - O Banco Central divulga, às 10h30, a nota com o resultado das contas externas de janeiro. BC/Focus - O Banco Central divulga, a partir das 8h30, os resultados da sondagem semanal conhecida como Relatório Focus, com as projeções do mercado para os principais indicadores da economia, como juros, inflação, balança comercial, câmbio, Produto Interno Bruto (PIB), produção industrial, contas externas e investimento estrangeiro. FGV/IPC-S - O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) divulga, a partir das 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) referente à terceira quadrissemana de fevereiro. MDIC/Balança Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) anuncia, às 11 horas, o saldo da balança comercial até o dia 22 de fevereiro. Miguel Jorge/Etanol - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Alessandro Teixeira, lançam, às 10h30, em São Paulo, o Projeto Apex-Brasil/Unica, para promover a imagem do etanol brasileiro no exterior como fonte limpa e renovável de energia. Carne/UE - Com uma reunião no Ministério da Agricultura, inicia hoje seus trabalhos no País a missão de fiscais da União Européia que irá avaliar o cumprimento das regras de rastreabilidade em cerca de 30 fazendas de um grupo de 300 consideradas aptas pelo ministério a fornecer animais para frigoríficos que abastecem o bloco.