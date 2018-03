Agenda Geral: Lula vai ao Fórum de Governadores do NE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 9 horas, da abertura da VI Fórum de Governadores do Nordeste, que acontece no Starfish Ilha de Santa Luzia Resort, na cidade de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Lula embarca às 11h30 para Brasília, com chegada prevista para as 13h30. Confira outros destaques do dia: Codesul/Governadores - A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), recebe em Porto Alegre os governadores André Puccinelli (PMDB-MS), Roberto Requião (PMDB-PR), Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC), para reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). Reforma/Appy - O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, ministra palestra sobre reforma tributária, às 10h30, no auditório da Fiesp. Amcham/Miguel Jorge - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, participa, às 11h30, da posse dos novos integrantes do Conselho de Administração da Câmara Americana de Comércio de São Paulo, na sede da entidade, na capital paulista. FGV/Indústria - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação. Álcool/Cepea - O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (Cepea/Esalq/USP), deve divulgar hoje os indicadores semanais de preço de álcool anidro combustível, de álcool hidratado combustível e outros fins.