Agenda Geral: Lula visita base brasileira na Antártida O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca, às 13 horas, na Base Aérea de Guarulhos (SP), para Puntarenas, no Chile. Ele visitará a estação chilena Eduardo Frei, na Antártida, e, em seguida, a base brasileira de Comandante Ferraz para conhecer pesquisas desenvolvidas por cientistas brasileiros. Confira outros destaques do dia: FHC/Vereadores - O PSDB realiza o I Encontro Nacional de Vereadores hoje para preparar o Secretariado Nacional de Vereadores tucanos. Estarão presentes o presidente de Honra do partido, Fernando Henrique Cardoso, o presidente Nacional da legenda, senador Sérgio Guerra, o líder do PSDB no Senado Arthur Virgílio, além de parlamentares municipais de 21 estados. Serra/Ribeirão - O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), assina o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a ampliação do terminal de passageiros do aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto. Angola/ACRJ - O embaixador da República de Angola no Brasil, Leovigildo da Costa e Silva, e o novo cônsul Sebastião Paulo Ndombashi participam, na sede da ACRJ de encontro sobre os acordos de cooperação bilateral e a nova lei de imigração entre os dois países. FGV/IGP-10 - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) referente ao período de 11 de janeiro a 10 de fevereiro. Energia/Comitê - O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) realiza, a partir das 9h30, sua primeira reunião aberta a representantes da iniciativa privada. BNDES/Cláusulas Sociais - O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, participa, às 15 horas, da cerimônia de lançamento de cláusulas sociais nos contratos firmados entre o banco e seus clientes. O banco deve anunciar também como vai divulgar o nome dos seus clientes na Internet. Dilma/FGV - A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, vai proferir a aula inaugural do Mestrado Profissional em Agroenergia, às 17 horas, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo. Carnes/Brasil/EU - O governo brasileiro prometeu uma operação pente-fino no Sisbov. E, também, aposta que um acordo deve ser fechado hoje e que novas propriedades possam ser incluídas posteriormente na lista de fazendas para exportação de carne para a UE.