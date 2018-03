Agenda Geral: Sai proposta de reforma tributária Em reunião com o Conselho Político de Coalizão, o governo apresenta, às 9h30, sua proposta de reforma tributária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar da abertura da reunião, no Palácio do Planalto. Confira outros destaques do dia: Comissão/Orçamento - A Comissão Mista de Orçamento volta a se reunir, a partir das 10 horas, para discutir e votar o relatório final apresentado pelo deputado José Pimentel (PT-CE) ao projeto da Lei Orçamentária de 2008. Tesouro/Dívida Pública - O Tesouro divulga, às 15 horas, no Ministério da Fazenda, o Relatório Mensal da Dívida Pública Federal referente a janeiro. BC/Analistas - Representantes do Banco Central realizam, em São Paulo, uma reunião trimestral com analistas. Lula/Argentina - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca, às 18 horas, para Buenos Aires, na Argentina, onde se encontra, amanhã, com a presidente Cristina Kirchner. Ministério/Prêmio - O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, participa, às 16h30, no Rio, do lançamento do Prêmio Nacional da Gestão Pública para 2008. Além de Bernardo, estarão presentes o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB). Congresso/Vetos - Congresso se reúne hoje para analisar vetos do presidente da República a matérias aprovadas pelos parlamentares. A sessão estava prevista para ontem mas foi adiada em razão da morte do senador Jonas Pinheiro (DEM-MT). Também poderá ser lido o requerimento de criação da CPMI dos Cartões Corporativos. Petrobras/Comperj - O diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, participa da ?Jornada do Comperj?, que vai discutir a implantação do novo pólo petroquímico da empresa, no Rio. Boi/Kátia Abreu - senadora Kátia Abreu (DEM-TO) já conseguiu que 73 senadores, do total de 81, assinassem um manifesto elaborado por ela contra o embargo da União Européia (UE) à carne bovina brasileira.