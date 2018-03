Agenda Geral: Tesouro revela contas do Governo Central A Secretaria do Tesouro Nacional divulga, às 9h30, o resultado das contas do Governo Central (Tesouro, Banco Central e Previdência Social) referente a janeiro. Confira outros destaques do dia: BC/Contas Públicas - O Banco Central divulga, às 11 horas, relatório com dados sobre o desempenho das contas públicas no mês de janeiro. Seade/Dieese - O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) divulgam, às 9h45, os resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego referentes a janeiro de 2008. BID/Acordos - O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, anuncia, às 17h30, no Palácio do Planalto, acordos com o governo brasileiro para apoio ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decide hoje o impasse nas nomeações de novos diretores para as empresas estatais Eletrobrás e Petrobras. Às 9 horas, Lula recebe empresários, no Palácio do Planalto, para discutir a proposta de reforma tributária. Mantega/Reforma - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reúne, às 14h30, no Ministério, com secretários estaduais de Fazenda para discutir a proposta de reforma tributária. Congresso/Vetos - O Congresso se reúne para começar a analisar os 885 vetos presidenciais a propostas da Câmara e do Senado que estão pendentes de votação. CPI/Cartões - Deve ser definido hoje o comando da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Cartões Corporativos. FHC/Transgressões - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participa, às 18h30, do Seminário Cultura das Transgressões no Brasil - Lições da História, no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo. Carne/UE - Parlamentares de vários partidos têm encontro com o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Samuel Pinheiro, para pedir ao governo "postura mais energética" na condução das negociações com a União Européia (UE) para retomada das vendas de carne bovina in natura. Carnes/Rússia - O chefe da Serviço Veterinário e Fitossanitário da Rússia, Sergey Dankvert, e o secretário de Defesa Agropecuária, Inácio Kroetz, do Ministério da Agricultura, visitam hoje, às 10h30, as instalações do Serviço de Vigilância Agropecuária (Vigiagro) no Porto de Santos (SP). Boi/UE - Os dois técnicos da União Européia (UE) que estão no Brasil desde o último domingo decidiram visitar fazendas de pecuária em 28 municípios dos Estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.