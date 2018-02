27 a 30 de julho

Zootecnia

A 47.ª Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, em Salvador (BA), tem como tema Uso eficiente da água na pecuária. Site: www.reuniaosbz.com.

28 a 30 de julho

Citricultura

O Sindicato Rural de Itápolis (SP) promove a Semana do Agronegócio e da Citricultura, em comemoração do Dia do Agricultor. Tel. (0--16) 3262-1234.

30 de julho a 8 de agosto

Orquídeas

A Associação Orquidófila de São Roque (SP) promove, nos fins de semana, de sexta-feira a domingo, o 5.º Festival de Orquídeas. Tel. (0--11) 4712-5664.

31 de julho

Horta caseira

O Viveiro Sabor de Fazenda dará curso de horta caseira orgânica, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 2631-4915.

Agosto a junho de 2012

Solo

A Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz promove curso de especialização em manejo do solo de Goiânia (GO), na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás. Site: www.fealq.org.br.

7 de agosto

Ovinos

A Dorper Campo Verde promove dia de campo, em Jarinu (SP), sobre genética e qualidade da carcaça de ovinos, com palestras sobre manejo sanitário e reprodutivo e rentabilidade em pequenas propriedades. Tel. (0--11) 2626-9491.

2 a 6 de agosto

Gestão pecuária

O curso Transforme sua fazenda - gestão, liderança e tecnologia, promovido pela Academia da Pecuária, Coan Consultoria e Scot Consultoria, ocorre em Ribeirão Preto (SP). Tel. (0--17) 3343-5111.