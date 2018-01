Agenda local fica sempre à mão Os serviços de calendário online, como o Google Agenda (www.google.com/calendar) e o Yahoo! Calendar (calendar.yahoo.com), estão se tornando cada vez mais populares. Eles tornam muito mais fácil trabalhar em grupo, pois permitem criar calendários compartilhados – que você e os seus colegas podem acessar. Ótimo. Mas imagine que você esteja chegando de viagem, para fazer uma reunião de negócios, com seu laptop. Só que, como está sem conexão à internet, não consegue acessar sua agenda online para pegar o endereço ou o telefone do seu contato. Que enrascada... Por isso, é fundamental ter uma cópia , gravada no computador, da sua agenda de contatos e compromissos. De todos os serviços online, esse provavelmente é o que mais precisa de um complemento offline. O conteúdo do Google Agenda, por exemplo, pode ser exportado para o programa Outlook (veja na página ao lado). Mas a integração é meia-boca. As mudanças que você fizer na agenda offline – a que está no Outlook – não são refletidas na agenda online, que está no site do Google. E vice-versa. Para uma integração realmente perfeita, é preciso instalar um programa pago, como o OggSync (oggsync.com), cuja assinatura anual custa US$ 15. Por mais US$ 15, você também leva a versão móvel do programa, que promete sincronizar a agenda online do Google com palmtops e smartphones (que rodem sistema Windows Mobile). Ambos os softwares podem ser testados de graça. YAHOO! AUTOSYNC O calendário online do Yahoo! não é, nem de longe, tão bem feito quanto o do Google. Mas, no quesito sincronização com o computador, ele leva boa vantagem. Oferece um programa oficial para sincronizar as agendas online e offline: é o Yahoo! AutoSync (calendar.yahoo.com/?v=120). Legal, mas há um porém: nos testes, o software apresentou problemas com o Windows Vista. B.S.G.