Agenda Nacional: FGV anuncia a 1ª prévia da inflação A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia, às 8h, a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de julho. No mesmo horário, a FGV apresenta o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i) referente ao segundo trimestre. Confira outros destaques do dia: Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Díli, capital do Timor Leste, onde se encontra com o presidente José Ramos-Horta e o primeiro-ministro Xanana Gusmão. No fim da tarde, Lula parte para Jacarta, na Indonésia. Eleições/MG/BH- Hoje, militantes do PT ligados a movimentos sociais se reunirão com a candidata do PC do B a prefeito de Belo Horizonte, Jô Moraes, e deverão manifestar apoio informal a ela. "Nós nos sentimos liberados. Eles estão fazendo uma aliança. Falam que é informal, mas é real", afirmou o ex-deputado estadual Rogério Correia. Sebrae/Micros - O presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Paulo Okamoto, e o diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, divulgam, em Brasília, o Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa.