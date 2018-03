Agenda Nacional: Inpe divulga dados do desmatamento O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulga os dados sobre o desmatamento na Amazônia Legal relativos ao mês de maio. O boletim de maio, que normalmente teria sido divulgado em meados de junho, levou mais tempo para ser divulgado. O Inpe justificou o atraso para validar os dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) com imagens de outros satélites e inspeções de campo, conforme determinação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Confira outros destaques do dia: IBGE/Comércio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9 horas, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de maio. Fiesp/Emprego - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) revela o Índice de Nível de Emprego Estadual e Regional da Indústria de São Paulo referente a junho. Pasárgada/Depoimentos - A cúpula do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais começará a ser ouvida pela Polícia Federal no inquérito da Operação Pasárgada. Hoje deve ser ouvido o depoimento do vice-presidente do TCE, Wanderley Ávila. Professores/Audiência - Representantes dos professores da rede estadual de ensino de São Paulo participam hoje, às 10 horas, de uma audiência na Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região (PRT2). Eles foram convocados para justificar a denúncia que fizeram na semana passada ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), de descumprimento, por parte da Secretaria da Educação do Estado, do acordo firmado na Corte para o fim da greve da categoria. Greve/Petroleiros - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) deve se reunir hoje com mais 11 sindicatos de trabalhadores do setor de petróleo de todo o País para debater uma possível paralisação de petroleiros em caráter nacional.