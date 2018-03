Agenda Nacional: Lula inicia viagem pela Ásia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Japão, onde participa da reunião do G-8 (grupo dos oito países mais desenvolvidos) e do G-5 (cinco nações emergentes: Brasil, Índia, África do Sul, México e China). Lula passa a semana toda na Ásia e terá encontros com chefes de Estado daquela região, da Europa e da América Latina. A agenda inclui discussões sobre mudanças climáticas, crise de alimentos e novas fontes de energia, como os biocombustíveis. Confira outros destaques do dia: Tesouro/Dívida Pública - O Tesouro Nacional divulga, a partir das 15 horas, o relatório mensal sobre a dívida pública mobiliária federal (interna e externa) de maio. BC/Focus - O Banco Central divulga, a partir das 8h30, os resultados do levantamento semanal conhecido como Pesquisa Focus, com as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores da economia. Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) apresenta, às 11 horas, os números da balança comercial referentes à primeira semana de julho. Correio/Greve - No Tribunal Superior do Trabalho (TST), acontece hoje a audiência de conciliação entre representantes dos funcionários grevistas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e da direção da companhia. A ECT pediu ao tribunal que declare abusiva a greve. Os grevistas reivindicam R$ 1.119,00 por mês para os carteiros, que ganham R$ 863,00 mensais.