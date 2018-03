Agenda Nacional: Lula lança Plano Agrícola e Pecuário O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, anunciam em Curitiba, o Plano Agrícola e Pecuário 2008/2009, que deve destinar R$ 78 bilhões para a agricultura empresarial e para a agricultura familiar. De volta a Brasília, Lula recebe o ministro da Economia do Japão, Akira Amari. Confira outros destaques do dia: Mantega/Fundo Soberano: O ministro da Fazenda, Guido Mantega, vai à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, às 10h, para falar sobre o modelo de fundo soberano que o governo pretende implantar. Fenabrave/Veículos: A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulga os números de emplacamento de junho e do primeiro semestre de 2008. FGV/Inflação: A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 30 de junho. Chinaglia/Líderes: O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), convocou nova reunião de líderes para tentar acordo para a retomada das votações no plenário. Cinco medidas provisórias já trancam a pauta da Casa e, em curto prazo, outras duas MPs e um projeto de lei em regime de urgência trancarão as votações. Isabella/Depoimentos: No Fórum de Santana, na zona norte da capital paulista, serão ouvidas 31 testemunhas de defesa do casal Nardoni pelo juiz do 2º Tribunal do Júri, Maurício Fossen. Os depoimentos começarão às 13h30.