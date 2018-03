Agenda Nacional: Lula participa da Cúpula do Mercosul O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participa da Reunião de Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados e, em seguida, da Reunião de Chefes de Estado dos Países da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), em Tucumán, na Argentina. Antes, Lula se encontra com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Após as reuniões, Lula parte para Curitiba (PR). Confira outros destaques do dia: FGV/Inflação: O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) anuncia, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) referente ao mês de junho. IBGE/Indústria: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil de maio. Balança/Comercial: O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga o resultado da balança comercial brasileira em junho. Às 15h30, o secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, comenta os números. Dieese/Cesta Básica: O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulga os resultados de junho da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, que acompanha os preços dos alimentos essenciais em 16 capitais. Conselho Político/Inflação: O ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresenta ao Conselho Político sua proposta de criação do Fundo Soberano do Brasil (FSB). Na reunião, Mantega apresenta também ao Conselho as propostas de incentivo à produção de alimentos e de combate à inflação. Lins/Ética : A Comissão de Ética da Assembléia Legislativa do Rio se reúne hoje para tratar do caso do deputado Álvaro Lins (PMDB), acusado de falta de decoro parlamentar e que sofre processo de cassação. Paulinho/BNDES - O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, Sérgio Moraes (PTB-RS), marcou uma reunião para hoje com o objetivo de informar os integrantes do colegiado sobre o andamento do processo do deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho. Ruth Cardoso/Missa: A missa de sétimo dia de morte da ex-primeira-dama e antropóloga Ruth Cardoso será às 11 horas no Colégio Sion, em Higienópolis, centro de São Paulo. Ruth, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, teve um enfarte fulminante na terça-feira, aos 77 anos, em sua residência, no mesmo bairro.