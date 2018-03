Agenda Nacional: Lula participa de reunião do G-5 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem encontros bilaterais, em Sapporo, no Japão, com os presidentes Felipe Calderón (México), Hu Jintao (China) e Lee Myung-bak (Coréia do Sul). Lula participa, ainda, de reunião dos chefes de Estado e de Governo do G-5 (Brasil, Índia, África do Sul, México e China) e recebe metalúrgicos brasileiros residentes no Japão. Confira outros destaques do dia: Inflação/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia o resultado da primeira prévia de julho do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). IBGE/Construção - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) de junho. Conab/Safra - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulga o resultado da décima pesquisa da safra de grãos 2007/08. Senado/Sabatina - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sabatina os advogados Carlos Ragazzo, Vinícius de Carvalho e Olavo Chinaglia, indicados pelo governo para substituir no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) os conselheiros Luís Fernando Rigato, Ricardo Cueva e Luiz Prado, que deixam os postos entre o fim de julho e o início de agosto após terem cumprido dois mandatos seguidos. Veículos/Importação - A Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva) divulga os números de suas associadas referentes ao primeiro semestre de 2008.