Agenda Nacional: Lula recebe atletas que vão a Pequim O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, em Brasília, da solenidade de despedida dos atletas que participarão dos Jogos Olímpicos de Pequim a partir de 8 de agosto. Em outra solenidade no Palácio do Planalto, Lula assina o decreto de criação do Programa Computador Portátil para Professores. Confira outros destaques do dia: Anfavea/Desempenho: A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga o desempenho da indústria automobilística no primeiro semestre. Detran-RS/CPI: A oposição à governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), na Assembléia Legislativa promete encaminhar hoje um voto em separado na conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em protesto contra o relatório do deputado Adilson Troca (PSDB), que isentou integrantes do governo do Estado. Appy/São Paulo: O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, participa em São Paulo, do encerramento do Congresso Paulista de Economia. Appy está deixando o cargo para ser assessor especial de reformas do ministério. Telefônica/Pane: Até as 20h20 de ontem a Telefônica não tinha resolvido plenamente nem esclarecido a causa da pane que prejudicou vários serviços públicos e empresas. A empresa não deu prazo para que a pane seja solucionada plenamente. Militares/Rio: Hoje, o juiz federal Marcelo Granado, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio interrogará Rafael Cunha da Costa Sá, Sidney de Oliveira Barros, Fabiano Elói dos Santos, Samuel de Souza Oliveira e Eduardo Pereira de Oliveira, acusados de envolvimento na entrega de três jovens do Morro da Providência a traficantes do rival Morro da Mineira.