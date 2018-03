AGENDA POLÍTICA-Ahmadinejad e Lugo serão recebidos por Lula

Lula deve aproveitar a presença de Ahmadinejad para conversar sobre o comércio bilateral uma vez que o mercado iraniano ainda não é consistente para os produtos brasileiros.

Durante a semana, Lula ainda recebe o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, alvo denúncias de paternidade que provocaram duras críticas da oposição e da hierarquia da Igreja Católica em seu país.

Após o anúncio de que a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) faz tratamento de um câncer linfático, Lula comanda a primeira reunião do conselho político. Será a oportunidade para que os partidos aliados debatam o tema da candidatura de 2010 com o presidente.

Veja, a seguir, os principais acontecimentos da próxima semana.

SEGUNDA-FEIRA

-- Pela manhã, Lula faz reunião de coordenação. Em seguida, recebe o ex-presidente americano Jimmy Carter. Mais tarde, vai a solenidade do Judiciário do Distrito Federal. À noite, participa de reunião do conselho político.

TERÇA-FEIRA

-- Em Brasília, o presidente Lula concede entrevista à revista chinesa Caijin. Mais tarde, faz reuniões com ministros, entre eles Edison Lobão (Minas e Energia) e José Múcio Monteiro (Relações Institucionais).

-- Em São Paulo, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, e o diretor-presidente da BM&FBOVESPA, Edemir Pinto, são convidados de seminário sobre perspectivas para o agronegócio em 2009 e 2010.

QUARTA-FEIRA

-- Lula faz reunião sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ainda sem integrantes confirmados. Depois, recebe o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e mais tarde tem encontro com o governador de Rondônia, Ivo Cassol.

-- Os ministros Carlos Lupi (Trabalho), Miguel Jorge (Desenvolvimento) e Carlos Minc (Meio Ambiente) são convidados de seminário sobre transporte rodoviário de cargas na Comissão de Viação e Transportes na Câmara dos Deputados.

QUINTA-FEIRA

-- Pela manhã, o presidente Lula participa do Dia do Diplomata no Itamaraty. Mais tarde, recebe o presidente da Vale, Roger Agnelli, e em seguida se encontra com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Encontra-se ainda com o presidente do Paraguai, Fernando Lugo.

SEXTA-FEIRA

-- Lula viaja para o Mato Grosso do Sul onde inaugura trecho do Trem do Pantanal e cumpre agenda oficial no Estado.

-- Reunião do Diretório Nacional do PT em Brasília. Os petistas vão tratar do delicado pedido de reingresso ao partido de Delúbio Soares, principal envolvido no escândalo do mensalão. Da reunião, também deve sair resolução política reforçando a pré-candidatura da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil).

(Reportagem de Ana Paula Paiva)