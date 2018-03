AGENDA POLÍTICA-Após Cúpula, Lula visita a Argentina na 5a

Lula participa de mais uma rodada do Mecanismo de Interação e Coordenação Brasil-Argentina, por meio do qual os dois presidentes reúnem-se periodicamente para debater pendências nas relações bilaterais, especialmente nos âmbitos comercial, energético e de investimentos.

O último encontro entre Cristina e Lula aconteceu no mês passado, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Durante a semana, a Câmara e o Senado devem votar medidas provisórias (MPs). A pauta da Câmara está trancada por quatro delas, e a do Senado por uma.

Veja, a seguir, os principais acontecimentos políticos da próxima semana.

FIM DE SEMANA

-- O presidente Lula participa da Cúpula das Américas, em Trinidad e Tobago.

QUARTA-FEIRA

-- Em Brasília, o presidente Lula participa de solenidade de assinatura dos termos de consignação de canais digitais para emissoras de rádio e televisão do Distrito Federal. Em seguida, o presidente participa de reunião com ministros sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

-- Câmara e Senado devem votar algumas das medidas provisórias que trancam as pautas.

-- A Comissão de Assuntos Sociais do Senado faz audiência pública com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, para debater os resultados de programas como o Bolsa Família e o Fome Zero.

QUINTA-FEIRA

-- Na Argentina, Lula se reúne com a presidente Cristina Kirchner no âmbito do encontro do Mecanismo de Interação e Coordenação Bilateral Brasil-Argentina.

SEXTA-FEIRA

-- De volta a Brasília, o presidente Lula faz reunião de coordenação política. Depois, parte para o município de Itumbiara (GO) para a inauguração de escolas técnicas.

(Reportagem de Ana Paula Paiva; Edição de Fernando Exman)