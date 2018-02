AGENDA POLÍTICA-Lula encontra Chávez para falar dos EUA

O objetivo do encontro é avaliar as perspectivas para a próxima reunião da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e o novo momento do diálogo entre os Estados Unidos e a América Latina.

Durante a Cúpula das Américas, em abril, o presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou o início de uma nova fase de diálogo com a América Latina e ainda citou sinais positivos nas relações dos EUA com Cuba e Venezuela.

De volta ao Brasil após viagem ao exterior, Lula conversará com aliados sobre a CPI da Petrobras no Senado. A expectativa é de instalação da investigação política sobre a estatal.

O assunto será pauta da reunião entre a cúpula do PMDB com o presidente Lula no início da próxima semana.

Veja, a seguir, os principais acontecimentos da próxima semana.

SEGUNDA-FEIRA

-- No município de Cachoeira, na Bahia, Lula participará de cerimônia de entrega das obras de recuperação do quarteirão Leite Alves ao lado do presidente do Senegal, Abdoulaye Wade. Depois, vai a Salvador, onde terá reunião privada com Wade. Mais tarde, os dois presidentes participam de comemoração ao Dia da África e da cerimônia de lançamento do III Festival Mundial de Artes Negras.

TERÇA-FEIRA

-- Ainda em Salvador, Lula tem reunião com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, seguida de encontro ampliado entre as delegações brasileira e venezuelana, de cerimônia de atos e conferência de imprensa. Depois, ambos participam de almoço promovido pelo governador da Bahia, Jaques Wagner (PT).

-- Os ministros Celso Amorim (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Educação) e José Barroso Pimentel (Previdência Social) são convidados da Comissão de Relações Exteriores da Câmara para falar sobre acordos bilaterais entre Brasil e Japão.

-- O presidente da Eletrobrás, José Antonio Muniz Lopes, é convidado da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para debate sobre o setor elétrico brasileiro.

-- A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados promove audiência conjunta com a Comissão de Minas e Energia sobre o plano estratégico de negócios da Petrobras que deve contar com o diretor de exploração e produção da estatal, Guilherme de Oliveira Estrella.

QUARTA-FEIRA

-- O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, é convidado para fazer balanço das políticas monetárias, cambial e de crédito do primeiro semestre de 2008 em audiência pública conjunta na Câmara dos Deputados. O presidente da autoridade monetária confirmou presença.

-- Em Brasília, Lula faz reunião de acompanhamento do PAC, obras de metrô, saneamento básico e habitação. Em seguida, participa de cerimônia de outorga da medalha Premium ao ministro do Tribunal de Contas da União Marcos Vilaça.

QUINTA-FEIRA

-- O presidente Lula, em Brasília, recebe o colega do Uzbequistão, Islam Karimov. À tarde, faz reunião com reitores da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Em seguida, vai ao lançamento do Primeiro Plano Nacional de Formação de Professores, no Centro de Convenções, e, mais tarde, participa do Primeiro Encontro Nordestino de Cordel em Brasília, no Teatro da Caixa.

SEXTA-FEIRA

-- No Rio de Janeiro, Lula comparece à inauguração de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Manguinhos. Em seguida, inaugura obras do programa no Complexo do Alemão.

(Reportagem de Ana Paula Paiva; Edição de Natuza Nery e Fernando Exman)